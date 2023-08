Napoli su Natan, già seguito in passato in Europa: oltre alla Roma ci ha pensato una big

Natan de Souza è l'ultimo nome venuto fuori per la difesa del Napoli. Si tratta di un classe 2001 del Red Bull Bragantino,

Natan de Souza è l'ultimo nome venuto fuori per la difesa del Napoli. Si tratta di un classe 2001 del Red Bull Bragantino, un difensore centrale di piede mancino, passato per le giovanili del Flamengo. Proprio a quei tempi il giocatore veniva seguito addirittura dal Barcellona, era il 2021 e i blaugrana erano vicini a prenderlo. L'anno scorso, invece, fu trattato dalla Roma. Un nome, dunque, che non è una novità per il calcio europeo.