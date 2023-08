Napoli su Orsolini, ma l'infortunio è serio: la conferma di Thiago Motta

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, piace al Napoli, ma è infortunato. Il suo futuro è un rebus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, piace al Napoli, ma è infortunato. Il suo futuro è un rebus: "In questo momento Orsolini è infortunato e non sappiamo quando potrà ritornare e se tornerà, perché già dall'anno scorso è stato gestito gli ultimi due o tre mesi. Poi ha fatto le vacanze e noi pensavamo sarebbe stato pronto per rientrare con il gruppo, ma non è il caso" ha spiegato Thiago Motta, allenatore del Bologna, a Radio Nettuno Bologna.