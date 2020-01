Napoli su Politano, ma la Roma insiste: ipotesi prestito con obbligo di riscatto

Prestito con obbligo di riscatto probabilmente dilazionato al 2021. Questa sembra essere la formula giusta per il passaggio di Matteo Politano dall'Inter alla Roma. Se lo scambio con Spinazzola è definitivamente saltato, lo stesso non vale per l'operazione per l'attaccante. A fare il punto della situazione questa mattina è il Corriere dello Sport che parla di una cifra di 20 milioni di euro per il riscatto dell'ex Sassuolo. Una cifra, questa, che permetterebbe all'Inter di mettere a bilancio una plusvalenza.