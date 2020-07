Napoli su Rashica, il ds del Werder: "Sappiamo che l'anno prossimo non giocherà con noi"

Milot Rashica è uno degli obiettivi del Napoli per le corsie laterali d'attacco, un calciatore di talento destinato a lasciare il Werder Brema. La conferma arriva dal direttore sportivo del club tedesco che ha parlato così del futuro del ragazzo alla Bild: “Intorno a Rashica c’è sicuramente grande movimento, siamo in trattativa per lui con un club. Dobbiamo iniziare a convivere col fatto che il prossimo anno non giocherà qui con noi. Ma di certo non lo venderemo per una cifra inferiore al suo valore.”