Napoli su Raspadori, il Sassuolo pensa al sostituto: occhi su Orsolini

Repubblica.it spiega che non c'è solo il Torino sulle tracce di Riccardo Orsolini. Ci sarebbe adesso l'inserimento del Sassuolo per l'esterno del Bologna. Orsolini può lasciare il club di Saputo per 12 milioni di euro. Il Sassuolo pensa a lui come erede di Giacomo Raspadori - direzione Napoli - mentre per Ivan Juric è la prima scelta per il suo Torino che intanto sta aspettando di definire per Aleksej Miranchuk con l'Atalanta.