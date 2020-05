Napoli su Ricci, pres. Empoli: "Procuratore riceve varie telefonate, anche dall'estero..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, soffermatosi anche sul possibile interessamento del Napoli per il classe 2001 Samuele Ricci: "Noi siamo soddisfatti, siamo in grado di rispettare il protocollo. Campionati riusciranno ad andare fino in fondo? Un piano B dev’esserci, è una cosa logica. Dalle altre parti son già ripartiti, forse hanno un’altra efficienza e un’altra cultura, un altro rapporto rispetto a questa realtà così contagiosa alla quale noi ci siamo contrapposti per primi ma impreparati. Siccome potrebbero esserci episodi di ritorno e una nuova ondata bisognerà farsi trovare pronti, le aziende non si possono chiudere perché altrimenti ci saranno flagelli dal punto di vista economico e sociale. Quelli a cui non piace il calcio lo vedono come il fumo negli occhi ma dal calcio arrivano energie e sostentamento per gli altri sport e non solo.

Ricci? Ha fatto qualche ingresso ed è stato decisivo, poi è diventato anche titolare. Penso che abbiamo trovato un giocatore davvero importante che ci toglierà farà togliere delle soddisfazioni sotto tutti i punti di vista, già da dicembre avevo la sensazione certa che sarebbe diventato speciale.

Interesse del Napoli? Ricci è un ragazzo serio ed equilibrato ma ha poco più di 18 anni. Il procuratore sta ricevendo svariate telefonate, anche dall’estero. C’è una squadra straniera importante che fa la champions league che ha messo gli occhi su di lui. Ora mi guardo attorno: Bennacer sta facendo bene ed è nel mirino del PSG, Di Lorenzo è inamovibile nel Napoli, Caputo dopo Immobile è l’italiano che ha fatto più gol, Traoré è un giovane che se lo vendono raddoppiano… sono partiti tutti da Empoli”