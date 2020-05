Napoli su Rodriguez, l'agente: "Sto facendo di tutto per portarlo in Italia, è un campione!"

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: si tratta di Brian Rodriguez, classe 2000, tra poco 20enne, giocatore del Los Angeles Fc. Chi lo segue, Pablo Bentancur, ha parlato a Sampdorianews confermando la sua volontà di farlo conoscere al nostro campionato: "Sto facendo di tutto per portarlo in Europa, in particolare in Italia, è un campione. Mi ricorda Ruben Sosa, ex Inter e Lazio, in versione moderna. Piace molto anche alla Sampdoria".