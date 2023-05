Napoli su Scalvini? Da Bergamo: "Interesse evidente, ma la base d'asta è di 50mln!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Giambruno, corrispondente da Bergamo per 7Gold

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Giambruno, corrispondente da Bergamo per 7Gold: "A Bergamo c'è la consapevolezza di avere tanti giocatori straordinari. Scalvini è un talento totale, che ha già esperienza a 19 anni e che ha le stigmate del predestinato. E' già uno dei migliori difensori della Serie A. Ha una duttilità unica, può anche giocare a centrocampo. Scalvini ha anche tanti gol nel suo campionato, soprattutto da calcio piazzato.

Le sirene in Italia sono tante, ma la valutazione è da record in Serie A: si parte da una base d'asta di 45-50 milioni di euro, anche perché è un diciannovenne e i margini di miglioramento sono ancora clamorosi. Contatti col Napoli? E' ancora tutto embrionale. L'interesse del Napoli è evidente, ma la richiesta dell'Atalanta è davvero molto alta. Hojlund? Ha sofferto il rientro di Duvan Zapata, ma viene anche da un infortunio fastidioso da superare. Hojlund poi lavora di strappi e se non è al 100% muscolarmente diventa complicato per lui incidere nella gara".