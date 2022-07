Napoli su Simeone, Da Verona: “Contatti anche per Barak, i tifosi sono preoccupati”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Simone Antolini, giornalista del quotidiano veronese L'Arena

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Simone Antolini, giornalista del quotidiano veronese L'Arena: “I tifosi sono un po’ preoccupati. Non riusciamo a capire come mai il Napoli abbia fatto un’offerta di 13 milioni per Simeone tempo fa e ora Caprari potrebbe andare al Monza per 6 milioni? Il Verona rischia di snaturarsi dentro ad un progetto definito di sostenibilità. Cioffi è arrivato con un tipo di Verona e rischia di trovarlo fortemente depotenziato.

Barak? Abbiamo ottenuto delle notizie interessanti e dei contatti ci sono. Simeone e Barak in un’unica operazione? Da quello che abbiamo capito mettendoli insieme uscirebbe una cifra importante. Nelle strategie ti crei un filo conduttore. È una cosa un po’ strana quella che Caprari probabilmente vada al Monza per soli 6 milioni quando la prima offerta era di 10”.