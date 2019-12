Napoli su Soumaré, Satin: "Servono 40mln per strapparlo al Lille"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente ed intermediario Bruno Satin che ha parlato del giovane talento classe '99 Boubakary Soumaré che piace anche al Napoli: "Ha fisicità ma anche qualità tecniche e verticalizzazioni. E' del vivaio del PSG, ma il Lille l'ha firmato quasi a zero dopo una scadenza. Non so se lo venderanno a gennaio, ma non si può mai sapere. Il Napoli di certo ha individuato un giocatore molto forte. Alla fine come Pepé conterà il desiderio del giocatore. Valutazione? Circolano cifre sui 40mln di euro. Per 20 il Lille non ascolta neanche".