Napoli su Svanberg, il Bologna si cautela? Piace un centrocampista in uscita dalla Lazio

Pista nuova per il centrocampo del Bologna. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, alla lunga lista di giocatori per il reparto di mediana si sarebbe agguato anche Sofian Kiyine. Il calciatore è di proprietà della Lazio, club in cui è rientrato a fine stagione dopo la stagione passata in prestito al Venezia.