Napoli su Szalai? L'ungherese allontana le voci: "Penso solo al Fenerbahce, sono felice qui"

Attila Szalai, uno dei pezzi pregiati del calciomercato invernale, centrale ungherese del Fenerbahce, ha parlato in Turchia e non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro. Seguito da Milan e Napoli, tra le altre, oltre che dal Chelsea in Inghilterra, ha detto: "Non voglio parlare delle voci di mercato -riporta Sporx-: sono un giocatore del Fenerbahce e sono molto felice di essere qui. Il mio unico obiettivo è quello di contribuire agli obiettivi del club, sono concentrato solo su questo adesso".