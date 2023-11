Napoli su Thiago Motta? AD Bologna ribadisce: "Lo vogliamo a lungo e aspettiamo risposta"

Intervista concessa al Corriere di Bologna da parte dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci

Intervista concessa al Corriere di Bologna da parte dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che in una lunga chiacchierata con il quotidiano ha parlato dei piani dei rossoblù, a partire dal rapporto con Thiago Motta, con cui si discute il rinnovo di contratto: "Ci siamo incontrati, la nostra volontà è di avere una prospettiva lunga con lui, di fare un percorso di crescita sportiva insieme, in cui sarebbe uno degli elementi cardine. Aspettiamo una risposta da chi lo assiste. So che lui ogni giorno che sta a Casteldebole lavora come se avesse un contratto lungo per cui non mi preoccupo di quando rinnoveremo: è felice di stare qui".

Il sogno Europa

"Tra quello che abbiamo come sogno e la realtà ci passano altre 26 partite oltre la Coppa Italia, tutti vorremmo trasformare questa energia positiva in qualcosa di bello alla fine, ma ci arrivi solo pensando di gara in gara".