Napoli su Traore a zero, ma spunta una squadra spagnola: i dettagli

Quattro giorni fa il Wolverhampton ha annunciato che Adama Traoré non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'esterno offensivo è quindi libero di trovare una nuova sistemazione, anche se il club inglese non ha mollato la presa ed è pronto a presentare un'offerta per non perdere un giocatore importante. In Spagna, informa Relevo, osservano con attenzione gli sviluppi: il Betis Siviglia, in particolare, sarebbe molto interessato all'ex Barcellona, che ha voglia di tornare sui campi de LaLiga.