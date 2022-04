Napoli su Traore, Dionisi sul mercato: "Non ci penso, società sa cosa fare"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche di mercato

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche delle parole dell'amministratore delegato neroverde Carnevali che ha affermato che potrebbero esserci quattro partenze in estate, con i nomi di Scamacca, Berardi, Raspadori e Lopez, Traore e Frattesi: "Non ci penso. È giusto che la società faccia i suoi passi. Il club sa cosa vuole fare. Concedimi una battuta: solo 4? Secondo me ce ne sono anche altri di bravi in questa squadra. Per me non è un problema. Fa parte del gioco e dovremo essere maturi, fa parte del gioco, non si può comandare l'esterno. Se parlano deve essere stimolo perché continuino a parlare di noi e non deve destabilizzarci una parola negativa, deve stimolarci una parola positiva".