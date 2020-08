Napoli su Under e Veretout, ma la Roma è disposta a cederne solo uno: la situazione

La Roma sta vivendo il passaggio di proprietà, da James Pallotta a Dan Friedkin, ma nel frattempo deve difendersi dagli assalti del Napoli in sede di mercato. A scriverlo è il Corriere della Sera, secondo cui il club azzurro vorrebbe sia Cengiz Under che Jordan Veretout. Per il primo i capitolini sono pronti a trattare, mentre per il francese Cristiano Giuntoli si sta muovendo direttamente con il suo agente per capire se ci sono margini di manovra, anche se Fonseca lo ritiene incedibile.