Napoli su Veretout, la Fiorentina si cautela: Montella punta sul regista del Milan

Il Napoli vuole Veretout e i viola devono trovare un sostituto. La Fiorentina punta Lucas Biglia. Non c’è ancora stata una richiesta ufficiale, ma Vincenzo Montella ha inserito anche l’argentino nella sua "lista della spesa". A trentatré anni e con un solo anno di contratto, il centrocampista potrebbe partire anche a costo zero. Come riporta Tuttosport, infatti, il Milan, lasciando partire l’ex Lazio, risparmierebbe 3 milioni e mezzo d’ingaggio (7 milioni lordi).