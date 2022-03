Napoli su Veretout, ma ci pensa anche l'Inter: il francese lascia la Roma?

Per questo motivo i nerazzurri sono pronti a tornare su un vecchio obiettivo, Jordan Veretout

La Juventus irrompe su Frattesi, da tempo obiettivo di mercato dell'Inter. Per questo motivo i nerazzurri sono pronti a tornare su un vecchio obiettivo, Jordan Veretout. Come rivela Tuttosport, Marotta ha effettuato un sondaggio per il centrocampista francese, finito fuori dai titolarissimi di Mourinho. Veretout, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe lasciare la capitale al termine della stagione: i giallorossi valutano l'ex Fiorentina tra i 15 e i 20 milioni di euro, molto di più degli 8 messi sul piatto poco tempo fa dal Marsiglia.