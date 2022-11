Napoli su Vicario e Baldanzi? Pres. Empoli: "Gli osservatori azzurri sono ovunque..."

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il divario con le grandi è visibile, il nostro obiettivo è la salvezza. Contro il Napoli dovremo cercare di non fare una brutta figura anche perché poi ci monta addosso e dopo c'è la partita con la Cremonese. Dobbiamo riuscire a fare la partita e venir fuori con convinzione, proveremo a dare del filo da torcere al Napoli.

Baldanzi e Vicario seguiti dal Napoli? Il Napoli ha osservatori ovunque, solo complimenti per i calciatori scovati. Per Vicario abbiamo speso quanto si spende per un centravanti, Baldanzi l'ho visto dieci anni fa la partita volta ed è bello vederlo ancora qui, sta ripagando la nostra scelta. Questo è un possibile campione".