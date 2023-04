Napoli su Vicario, ma ci pensa anche l'Inter se parte Onana

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulla questione portieri Inter

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulla questione portieri Inter. Con Handanovic in scadenza destinato ad andare via, il club nerazzurro può contare su André Onana, ma se arriverà un'offerta irrinunciabile per il portiere camerunese ecco che lo scenario potrebbe cambiare. E a quel punto, Marotta è pronto a virare su un estremo difensore italiano: Vicario, su cui c'è il Napoli, e Carnesecchi i nomi attenzionati.