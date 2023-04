Napoli su Vicario, ma spunta l'Inter: è la prima idea se parte Onana

Fra gli indiziati a lasciare l'Inter ci sarebbe Andre Onana. Il portiere potrebbe essere sacrificato per favorire poi il mercato

Fra gli indiziati a lasciare l'Inter ci sarebbe Andre Onana. Il portiere potrebbe essere sacrificato per favorire poi il mercato. Per sostituirlo ci sarebbe Guglielmo Vicario. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'estremo difensore dell'Empoli avrebbe scavalcato nelle gerarchie Carnesecchi e giusto domenica avrebbe avuto una prima chiacchierata con Baccin.