Napoli su Zaniolo, da Roma: "Rinnovo fermo, con 50mln parte"

"Roma, Zaniolo sospeso. Il rinnovo non c'è, con 50 milioni parte" scrive il Corriere dello Sport. Il futuro del calciatore della Roma è ancora in bilico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Roma, Zaniolo sospeso. Il rinnovo non c'è, con 50 milioni parte" scrive il Corriere dello Sport. Il futuro del calciatore della Roma è ancora in bilico. Le indiscrezioni si rincorrono, si è parlato di un interesse di Napoli e Juventus. Al momento però, scrive il quotidiano, c'è una certezza che arriva da tutte le parti in causa: "la trattativa per il contratto di Zaniolo non è mai cominciata. Per la Roma non è una priorità, rispetto a Mkhitaryan che è in scadenza". Ma la Roma di fronte a un'offerta da 50 milioni lo lascerebbe partire.