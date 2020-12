Napoli sul 2000 Diakité: concorrenza da Serie A e Serie B per il difensore

Le ottime prestazioni in questo avvio di stagione stanno facendo aumentare le pretendenti per Salim Diakite, terzino classe 2000 del Teramo. Dopo il Napoli infatti altri club avrebbero osservato da vicino il difensore franco-maliano in vista della riapertura del mercato. In Serie A c’è anche il Parma, mentre in Serie B sono Pescara, Lecce e SPAL i club interessati come riporta Pescarasport24.it.