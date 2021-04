Napoli sul '99 Schuurs! L'agente: "Giuntoli lo segue, ma non sarà facile prenderlo"

George Gardi, agente di Eljif Elmas ma anche del difensore classe '99 dell'Ajax Perr Schuurs, ha svelato l'interesse del Napoli per il nazionale olandese Under 21 ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Interessa a tutte le grandi d’europa, incluso il Napoli. Credo che tanti giocatori bravi siano seguiti dal direttore e lui rientra tra questi. Non sarà facile, ha un contratto molto lungo. Le sue caratteristiche? Lo definirei un regista difensivo. È un difensore moderno, uno che gioca molto bene da dietro. È un calciatore completo. Sta facendo gli europei molto bene con l’under 21”.