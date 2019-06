Napoli sul giovane Cicaldau, dalla Romania: "Ha clausola da 10mln, piace alla Fiorentina e al Lione"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Virgil Colfescu, agente rumeno. Con lui si è parlato di Alexandru Cicaldau, potenziale obiettivo di calciomercato per il Napoli: "C’erano tanti osservatori ieri a Cesena per seguire la partita e c’era anche il Napoli. Alexandru Cicaldau lo conosco bene: lo proposi 2 anni fa alla Fiorentina a Pantaleo. Ha una clausola rescissoria di 10 milioni ed un contratto da 3 anni. Piace anche alla Fiorentina, ora tutti sono focalizzati sulla competizione e vogliono isolare i ragazzi da questo mercato che però va avanti. Ha già delle offerte Cicaldau tra cui Standard Liegi e Lione, ma 10 milioni sono tanti. E’ giovane, non so dire se è da Napoli perchè è un ragazzo e va visto. Chiriches ha svolto qualche allenamento con lo Steaua, ma non credo che il Napoli lo venderà anche perchè lui sta bene in azzurro”.