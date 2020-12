Napoli sul giovane Diakite: Giuntoli punta a bloccare il talentuoso 2000

Agli occhi dei club di Serie A non sono passate inosservate le prestazioni del giovane terzino del Teramo Salim Diakite. Secondo quanto riferito d Tuttoc.com il francese classe 2000, che ha collezionato 13 presenze fra Serie C e Coppa, sarebbe infatti finito nel mirino del Napoli che lo sta monitorando da vicino in maniera costante. Il club partenopeo potrebbe così bloccarlo in ottica di un trasferimento futuro alla corte di Gattuso.