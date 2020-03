Napoli sul Kanté bianco: piace Santamaria, ma c'è la concorrenza della Liga

A volte ritornano: nome nuovo ma neppure troppo quello da inserire nell'elenco virtuale degli obiettivi della prossima stagione. Si tratta di Baptiste Santamaria, 25 anni, centrocampista dell'Angers che in patria è soprannominato il "Kanté bianco" per quella sua capacità di recuperare tanti palloni, proprio come Allan. Piace anche al Siviglia e al Valencia ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si tratta di un profilo che piace anche al Napoli, un giocatore monitorato che sarà seguito anche nelle prossime settimane, quando il calcio riprenderà a correre.