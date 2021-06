Napoli-Thorsby, c'è la disponibilità del centrocampista: si valuta una contropartita

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per Morthen Thorsby. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista doriano avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento. Ora i due club lavorano per colmare le distanze tra domanda e offerta. Il club di Ferrero chiede 8 milioni, mentre il Napoli non è andato oltre i 6,5 milioni di euro. Si ragiona su una contropartita tecnica che potrebbe ridurre la distanza tra le parti, trattasi di Antonio Cioffi, esterno offensivo classe 2002. Il club azzurro riflette se rinunciare al giovane talento che ha esordito quest'anno in Serie A contro la Fiorentina.