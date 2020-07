Napoli-Under, Bucchioni sicuro: "Trattativa in stato avanzato, si farà!"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Under? La trattativa col Napoli è molto avanzata e di dovrebbe fare. Mi intriga, è un giocatore giovane con qualità tecniche importanti, in mano ad un allenatore come Gattuso potrebbe fare un salto di qualità importante. Ha tutto, anche fisicamente c'è, poi Gattuso è bravo ad entrare nella testa dei giocatori, far capire che importante il lavoro per crescere. Non so se prenderà l'eredità di Callejon, però lavorando può apprendere i tempi di gioco".