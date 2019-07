Napoli-Veretout, Ceccarini: "Domani contatto con la Fiorentina, ma il Milan fa sul serio"

Con l'addio di Amadou Diawara, direzione Roma, il Napoli potrebbe sferrare l'affondo decisivo per un nuovo centrocampista. Tra gli obiettivi principali Jordan Veretout, del quale ha parlato l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se Veretout finora non è andato in un'altra squadra è perché il Napoli lo vuole ancora, è la prima squadra che ci ha lavorato. Ora c'è il Milan che può offrire più del Napoli dal punto di vista dell'ingaggio, ma gli azzurri ci credono. Domani la Fiorentina incontrerà il Milan, poi ci sarà un contatto anche con il Napoli. E si prenderà una decisione definitiva".

CONTROPARTITE - "Inglese ha una valutazione di 30 milioni di euro e il Napoli non vuole inserirlo in una trattativa maggiore come merce di scambio. Alla Fiorentina piacciono Rog e Ounas, non sarebbe un problema individuare qualche contropartita, ma vedremo nei prossimi giorni".