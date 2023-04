Napoli vicinissimo ad Almada? Sky frena: “Interesse reale, ma trattativa non è chiusa”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Thiago Almada? E' stato accostato recentemente, non ci risulta che sia una trattativa in chiusura, il Napoli ha mostrato un certo interessamento, lo ha seguito ma non è così vicino, almeno per le nostre informazioni. E' un giocatore forte, giovane, ha il target del calciatore che può piacere al Napoli, per ora è tutto qui”.