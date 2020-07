Napoli vigile anche sul mercato dei giovani: piace un 2004 del Maiorca che ha già esordito in Liga

Non solo il mercato dei grandi, perché il Napoli è convinto che se il talento c'è può essere notato anche in tenera età. Lo scouting, proprio per questa ragione, è sempre attivo e avrebbe portato sul tavolo del direttore sportivo Giuntoli il nome di Romero, centrocampista offensivo del Maiorca classe 2004. Con i suoi 16 anni ancora da compiere, vanta già l'esordio in Liga. Viene soprannominato il 'Mini-Messi', è argentino con passaporto spagnolo e viene seguito anche da altri club importanti in Europa. A riportarlo è Il Mattino.