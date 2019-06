Nasce il mercato della Fiorentina: da perfezionare Veretout al Napoli

Ora che la Fiorentina è ufficialmente tra le braccia di Commisso, si può iniziare a lavorare sul mercato. Oltre al caso Chiesa, la Fiorentina potrebbe cedere Simeone e non riscatterà Muriel. Non solo. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport fa sapere che è ancora tutta da perfezionare la trattativa con il Napoli per il passaggio di Jordan Veretout alla corte di Carlo Ancelotti.