Navas ieri stava per lasciare il Psg: era vicino al trasferimento in Grecia

Voci insistenti dalla Grecia, ieri, davano per vicinissimo il trasferimento di Keylor Navas all'Olympiakos

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Voci insistenti dalla Grecia, ieri, davano per vicinissimo il trasferimento di Keylor Navas all'Olympiakos col mercato ellenico si sarebbe concluso proprio giovedì 15 settembre. Alla fine non se n'è fatto nulla nonostante il tentativo in extremis della formazione biancorossa. Il portiere del Psg resta a Parigi almeno fino a gennaio a meno che non si svincoli con buonuscita e diventi svincolato ma a quel punto sarebbe ghiotta opportunità per tanti club a zero. All'Olympiakos invece si è trasferito un vecchio obiettivo del Napoli: James Rodriguez.