Navas non convocato per Lille-PSG: svelato il motivo, ma può c'entrare anche il mercato

TuttoNapoli.net © foto di Getty/Uefa/Image Sport Keylor Navas è sempre più vicino al Napoli e non è stato convocato per la sfida giocata dal Paris Saint-Germain in casa del Lilla. Il portiere costaricano ha un fastidio alla zona lombare e sfrutterà i due giorni di riposo concessi da mister Galtier alla squadra per curarsi presso le strutture di Camp des Loges, il centro di allenamento dei parigini. Domani, dopo un consulto con lo staff medico, si saprà di più sulla gravità del suo infortunio. A riportarlo è L'Equipe