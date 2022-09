Navas ormai panchinaro, Galtier: "Giocherà qualche partita, ma sarà il dodicesimo"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, è intervenuto in conferenza stampa

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del mercato appena concluso e non solo. Sulle gerarchie in porta: "Non cambia nulla, ma ora che il mercato è finito nulla mi vieta di dire che Keylor dovrà giocare qualche partita, come tutti i dodicesimi. È solo una riflessione, ma la gerarchia resta così com'è".