Ndombele dice di no al Genoa: l'ex azzurro vuole trasferirsi in un'altra italiana

Non c'è solo Maxime Lopez nelle idee dell'Inter, ma anche Tanguy Ndombele. Il Napoli, malgrado la vittoria dello Scudetto, ha deciso di non riscattarlo e quindi il francese è tornato al Tottenham, che è il proprietario del cartellino: i londinesi si erano portati avanti con il Genoa, ma il calciatore ha fatto sapere che non avrebbe accettato, questo perché sapeva che c'era la possibilità di approdare in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, l'Inter non può investire ancora. Non è da escludere che riesca a portare a Milano sia il regista del Sassuolo che Ndombele, ma dovrebbe cedere almeno un giocatore: difficile piazzare Sensi in poche ore, c'è anche Agoumé, che però ha rifiutato tutte le destinazioni, Empoli compresa. Se l'assalto ai due centrocampisti dovesse fallire, potrebbe restare fino a gennaio. Inzaghi è stato chiaro: vuole allungare almeno con un elemento la rosa nel reparto di mezzo e un giocatore fisico potrebbe essere l'ideale.