Ndombele può fare anche il trequartista: c'è una grande differenza con Anguissa

Lo stanno paragonando ad Anguissa ma c'è una grande differenza tra il camerunense e il prossimo centrocampista del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo stanno paragonando ad Anguissa ma c'è una grande differenza tra il camerunese e il prossimo centrocampista del Napoli. Ndombele, infatti, è un jolly duttile, sa giocare ovunque, ha ricoperto in carriera anche una trentina di partite da trequartista e poi è un giocatore di fantasia, che dribbla, che va con o senza palla e che, soprattutto, fornisce tanti assist, come fosse un rifinitore: 16 in Ligue 1 con anche 6 gol in Premier League.