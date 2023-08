Ndombelé può lasciare di nuovo il Tottenham: ci pensa il Galatasaray

Dopo l'avventura in prestito al Napoli, conclusa con la conquista dello scudetto, Tanguy Ndombelé è tornato al Tottenham

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'avventura in prestito al Napoli, conclusa con la conquista dello scudetto, Tanguy Ndombelé è tornato al Tottenham, ma non è in programma che nella prossima stagione resti a Londra. Secondo quanto riporta il Mirror, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, pronto a scommettere su di lui per la prossima stagione. I turchi sono pronti a mettere sul piatto undici milioni di sterline per acquistare a titolo definitivo il calciatore, che ritiene conclusa la sua parentesi in maglia Spurs e che ha aperto all'addio.