Nella corsa a Dragusin decisiva anche l'offerta d'ingaggio: quanto guadagnerà al Tottenham

Radu Dragusin firmerà un contratto di cinque anni e mezzo con il Tottenham.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu Dragusin firmerà un contratto di cinque anni e mezzo con il Tottenham. Il difensore rumeno ha rifiutato il Bayern Monaco dopo avere dato la propria parola agli Spurs. Nella giornata di ieri gli agenti Florian Manea e Gabriele Giuffrida erano volati a Londra per chiudere l'accordo, ma poi nella serata c'era stato un rilancio da parte dei bavaresi per cercare lo scippo. Dragusin voleva giocare in Premier League e che fosse il passaggio giusto per la propria carriera, anche se il suo procuratore storico, Manea, ha fatto sapere di essere "incredulo" per la decisione di rifiutare il Bayern Monaco.

Quanto guadagnerà Dragusin? Lo stipendio netto garantito dagli Spurs è di 2,9 milioni di euro all'anno. Una cifra alta ma che è in linea con quanto pagato: la cifra finale è di 25 milioni più 5 di bonus, facili, quindi praticamente 30 netti. Solitamente l'ingaggio si aggira intorno al 10% del trasferimento quindi siamo nella normalità.

Il contratto varrà fino al 30 giugno 2029, ma è possibile che il Tottenham inserisca un'opzione per arrivare al 2030. Di fatto andrà a formare con Romero una coppia di ex Genoa al centro della difesa. E non è detto che l'argentino non abbia dato il proprio parere sul nuovo arrivato. Sorride anche la Juventus: percepirà sei milioni di euro dalla cessione.