Nessun attaccante a gennaio: Spalletti chiederà un altro innesto ad ADL

Non c'è bisogno di un nuovo innesto in attacco, nonostante l'infortunio di Victor Osimhen. Il Napoli deve puntellare il suo organico altrove e Luciano Spalletti, come riferito da La Gazzetta dello Sport, alla riapertura del mercato, a gennaio, con la squadra in piena corsa su tutti i fronti, preferirebbe avere un terzino sinistro che manca da troppo tempo nell’organico del Napoli.