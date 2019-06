Nessun compratore per Bale, il Real Madrid sarà costretto a vendere altri elementi

Alla fine Gareth Bale potrebbe restare al Real Madrid, che dovrà cedere per forza altri elementi per il Fair Play Finanziario. Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror infatti il club spagnolo sta incontrando numerose difficoltà a trovare club interessati al giocatore gallese che guadagna uno stipendio molto alto e spesso è alle prese con tanti infortuni. Se questa situazione non si sbloccherà dunque, alla fine Bale potrebbe restare alla corte di Zidane.