Nessun dubbio su Luperto all'Empoli: svelata la cifra che incasserà il Napoli

Sebastiano Luperto all'Empoli, ormai ci siamo: il Napoli ha chiuso per la cessione in prestito del difensore centrale classe '96. Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela anche la cifra che incasserà il club di Aurelio De Laurentiis per il prestito oneroso dell'ex Crotone: 500 mila euro. Resta invece da capire a quanto sarà fissato il prezzo per il diritto di riscatto da parte della società toscana.