Nessun passo in avanti per Hysaj e Maksimovic: i rinnovi restano complicati

Non ci sono passi in avanti per i rinnovi di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'opzione prolungamento resta complicata sia per il terzino albanese che per il centrale serbo, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2021, entrambi probabilmente alla ricerca di nuovi stimoli.