Nessuno è incedibile? Sì, ma per i big del Napoli non sono arrivate offerte

Aurelio De Laurentiis ha ribadito più di una volta che nessuno è incedibile in questa finestra di mercato. Ma non ci sono offerte, per nessuno, come scrive La Gazzetta dello Sport: "E così, insieme a Koulibaly e Fabian Ruiz, anche Insigne andrà avanti nell’incertezza sul futuro. Fino a questo momento, però, in sede non sono arrivate offerte, né per Insigne né per gli altri suoi compagni".