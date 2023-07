Nessuno vuole Berardi. Carnevali: "Zero richieste, la cosa mi meraviglia..."

Quale futuro per Berardi? E' una delle domande poste a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che sul futuro del suo capitano

Quale futuro per Berardi? E' una delle domande poste a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che sul futuro del suo capitano - a margine dell'apertura della sessione estiva di calciomercato - ha risposto così: "Anche io ho letto sui quotidiani di cessione alla Lazio a un passo, ma io con la Lazio non ho avuto alcun contatto. Non è stato richiesto né dalla Lazio né da altre società. E questo mi meraviglia, è tra i giocatori più importanti del campionato italiano", ha detto.