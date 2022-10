Nessuno vuole Ronaldo: zero offerte sul tavolo del Manchester United

Nessuno vuole Cristiano Ronaldo. Settimane davvero complicate per l'ex Juventus e Real Madrid, sempre più solo dopo l'ammutinamento

Nessuno vuole Cristiano Ronaldo. Settimane davvero complicate per l'ex Juventus e Real Madrid, sempre più solo dopo l'ammutinamento contro il Tottenham che gli è costato la convocazione contro il Chelsea: il portoghese, sempre più lontano dal Manchester United, nonostante il contratto in scadenza ancora non ha ricevuto offerte. Nelle ultime ore il Chelsea ci sta riflettendo su, al momento però nessun club si è mosso in maniera concreta: manca ancora molto al 30 giugno (non è escluso che il giocatore possa liberarsi prima dai Red Devils), ma CR7 rischia di trasformarsi in uno svincolato di lusso.