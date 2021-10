Newcastle a caccia del nuovo allenatore: Mendes propone Gattuso

Il Newcastle è alla ricerca del suo nuovo allenatore dopo l'addio di Steve Bruce. Tanti i profili che sono stati inseguiti nelle ultime settimane, da quello di Antonio Conte oppure di Brendan Rodgers, attuale tecnico del Leicester. La proprietà vorrebbe un big per lanciare l'ambizioso progetto che vedrà i Magpies, già da gennaio, spingere con forza sul fronte mercato. La situazione però non è rosea, visto che il club è al penultimo posto con solamente quattro punti conquistati in nove partite, con zero vittorie all'attivo e quattro pareggi.

Mendes spinge per Gattuso.

Proprio la posizione in classifica scoraggia profili top che preferirebbero sedersi sulla panchina dal prossimo giugno, con la certezza di rimanere in Premier League. Invece negli ultimi giorni è stato il superprocuratore Jorge Mendes a proporre il profilo di Gennaro Gattuso, rimasto senza panchina dopo la querelle Fiorentina che ha riempito i giornali nel mese di maggio e giugno, salvo poi finire con un accordo di riservatezza per non svelare quanto successo in quelle settimane toscane. Gattuso era stato anche contattato dal Tottenham di Fabio Paratici, anche se Levy ha poi fatto saltare il banco per poi puntare su Nuno Espirito Santo.

Tra i candidati.

Il profilo potrebbe essere quello giusto, ma non è l'unico perché Favre e Fonseca rimangono in corsa. Nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere ufficializzato il sostituto di Bruce, in panchina presumibilmente dopo la sosta.