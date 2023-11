Newcastle, non solo Gabri Veiga: gli inglesi puntano un altro obiettivo del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La scorsa settimana un emissario del Newcastle è stato in Italia per osservare Teun Koopmeiners e Radu Dragusin. Il primo è finito nell'obiettivo dopo la squalifica di Sandro Tonali, anche se l'intenzione dei bianconeri - per gennaio - è quella di prendere sì un centrocampista, ma che possa muoversi in prestito con diritto di riscatto. Uno di quelli nel mirino è Ruben Neves, di proprietà dell'Al Hilal, arrivato solamente quest'estate ma che potrebbe avere un canale preferenziale in virtù della proprietà saudita del Newcastle. Poi per giugno eventualmente si vedrà. Invece il difensore, ex Juventus, è un profilo considerato perfetto per prendere il posto di Schar.

Koopmeiners però non ha una valutazione facile da snocciolare. Ad agosto è arrivata una proposta di 47 milioni di euro da parte del Napoli, con la dirigenza che ha rifiutato perché arrivata fuori tempo massimo, cioè dopo la cessione di Hojlund e con poco tempo per essere sostituito degnamente. La stagione dell'olandese però è iniziata alla grande e quindi non è detto che possano arrivare altre proposte esagerate. 50-55 milioni con anticipo potrebbero essere una chiave per arrivare a lui, anche se ci sono ambizioni Champions.