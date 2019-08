Neymar-Barcellona, i dettagli dell'accordo: conguaglio e tre contropartite da sogno per i francesi

È fatta per il ritorno al Barcellona di Neymar. L'attaccante brasiliano lascia il Psg dopo appena due stagioni per tornare in blaugrana. Accordo raggiunto sia tra i club che tra il Barcellona e il giocatore. Nelle prossime ore le firme, per ufficializzare il ritorno di Neymar al Camp Nou. Nell'operazione, che vedrà l'ormai ex numero 10 del Psg tornare a vestire la maglia del Barça, finiscono anche, oltre al conguaglio economico del Barcellona al Psg, Todibo e Rakitic, come contropartite sicure mentre si aspetta l'ok di Dembelè. L'intesa sull'accordo economico del contratto già c'è tra il Barcellona e Neymar, gli intermediari al momento sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli prima del trasferimento. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky sul proprio sito.